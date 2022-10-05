İşçi minibüsü devrildi 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Batman'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Batman'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 58 DY 605 plakalı minibüs, Ziyaret köyü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ?????? Güncel Kaynak: AA / Metin Özmen Batman Güncel Haberler

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