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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, skunk, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

"Narkogüç" operasyonları kapsamında tespit edilen adreslere 21 Şubat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

"Linda" ve "İka" adlı narkotik köpeklerin de katıldığı operasyonda söz konusu adreslerde yapılan aramada, 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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