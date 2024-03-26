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Batman'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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Batman'da polis ekiplerinin durdurmak istediği araçtan atılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlüklerince takibe alınan araç durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, kovalamaca sırasında araçtan atılan kutuda ve şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 4 kilo 718 gram skunk, 238 gram toz esrar ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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