Batman'da İhracat Şampiyonları Ödül Töreni Düzenlendi

BATMAN'da, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından düzenlenen ihracat şampiyonları ödül töreninde, 2022 yılında yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan kentteki 10 firmaya ödül verildi. Batman'daki bir AVM'de DAİB tarafından düzenlenen ihracat şampiyonları ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törene Vali Ekrem Canalp, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, DAİB üyeleri ve ihracatçılar katıldı. Ödül töreninin sonunda 2022'de en çok ihracat yapan kentteki 10 firmaya ödülleri verildi. Törende konuşan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, bundan sonra markaya yatırım yapılması gerektiğini ifade ederek, '10 bine yakın ihracatçımız var. Geçen sene Batman'da 30 yeni ihracatçımız oldu. Bu çok güzel bir rakam. Yeni bir heyecan, yeni bir aşkla bu iş başlıyor. İnşallah şuana kadar da Batmanımız 100 milyon dolar ihracatla bölgemizdeki sayılı ihracatçıların ilimizden biridir. İnşallah bunu daha da arttıracak sizlersiniz. Çünkü Türkiye'ye 1 dolar getiren insan artık çok kıymetli. Türkiye'nin ekonomisine yön veren insanlar işte bizleriz. Bundan sonra bütün kazandıklarımızı markaya yatıralım. Marka olmasan ihracat olmaz. Marka olmadan ticaret olmaz. Marka olmadan büyüme asla olmaz. Bizde markalar üretecek gücümüz var. İnşallah bizde amacımız, gayemiz markalaşmak olacak. Türkiye'de geçen sene 254 milyar dolar ihracatla geçen seneyi kapattık. Bu sene ki hedefimiz 265 milyar dolar. Doğu Anadolu ihracatçılar birliği olarak geçen sene 2 milyar 542 milyon dolarla hep beraber bu işi başardık. İnşallah şuana kadar da yüzde 7 büyümemizle 2 milyar 750 milyon dolara doğru gidiyoruz. Türkiye ortalamasında biz her zaman bir kat daha yüksek büyüyoruz. Bu da bu bölgedeki yatırımın, istihdamın, ihracatın arttığını da gösteriyor' dedi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel