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Batman'da Hürriyet Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hürriyet Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Okul bahçesinde kurulan trafik parkurunda öğrencilere trafik kuralları öğretildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Batman'da Hürriyet Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların trafik bilinci kazanması, trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla okul bahçesinde kurulan trafik parkurunda öğrencilere trafik kuralları öğretildi.

Öğrenciler ayrıca okul bahçesinde motorize trafik polislerine ait motosiklet ve otomobile binerek hatıra fotoğrafı çekti.

Okul Müdürü Mehmet Onutçu, öğrencilerin trafik bilinci kazanması, trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Okula gelip öğrencilere eğitim veren trafik polislerine de teşekkür eden Onutçu, "Çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Polis amcalarından trafik kurallarını öğrendi. Bu yaşta çocukların trafik bilinci kazanması önemli." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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