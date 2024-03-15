Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 21 bin 528 litre akaryakıt, 959 paket sigara, 40 kilogram nargile tütünü, 6 cep telefonu, 6 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.