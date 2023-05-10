Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söyleniyordu! Mehmet Şimşek mitinge katıldı ama kürsüye çıkmadı
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Bir süredir ekonomi yönetimiyle ilgili adı geçen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Batman mitinginde eşlik edeceği söyleniyordu. Sahaya inen Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı.
Son dönemde adı ekonomi yönetimiyle alınan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sahaya indi. Şimşek, Erdoğan'ın Batman mitingine katıldı.
Şimşek, miting öncesinde eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Şimşek'in Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonomi kadrosunda olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, "Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor" demişti.
Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde görüşme yapmıştı. Görüşmeye dair açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mehmet Şimşek aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Kendisi her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi." demişti.