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Batman'da arıcılığın geliştirilmesi için 49 arıcıya 290 kovan dağıtıldı

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Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 49 arı yetiştiricisine 290 geleneksel kara kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Batman'ın düşük bal üretimi gerçekleştiren iller arasında olduğunu belirterek, geleneksel üretimi canlandırmak ve verimliliği artırmak gerektiğini vurguladı.

Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 49 arı yetiştiricisine 290 geleneksel kara kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kovan dağıtımı töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, arıcılara Batman'da tasarlanıp üretilen kovanları arıcılara dağıttıklarını söyledi.

Türkiye'nin en düşük bal üretiminin gerçekleştiği iller arasında Batman'ın da bulunduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Bunu geliştirmemiz, bunu geliştirmek için de tabi aynı zamanda fenni kovanlardan elde ettiğimiz ürünlerin miktarını arttırmamız lazım. Ama başka bir şey daha lazım. Geleneksel üretimi de yine tekrardan canlandırmamız gerekiyor. Ama geleneği de olduğu gibi sadece gelenektir deyip şartlanarak devam etmemiz mümkün değildir. Bugün geleneksel yöntemle halı dokuma tezgahlarımız hala var, ama kullanılmıyor çünkü modern tezgahlar çok daha verimli çok daha seri imalat yapıyor. Dolayısıyla bir tarafından geleneği yaşatacağız derken, yaşatacağımız geleneğinde verimliliğinin yüksek olması gerekiyor."

Konuşmalarından ardından 49 arı yetiştiricisine 290 arı kovanı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem Canalp Batman Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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