Gümülcine Başkonsolosluğu'nda İstiklal Marşı ve Çanakkale töreni düzenlendi

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nda, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Başkonsolos Aykut Ünal, "Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u, Çanakkale'yi, şehitlerimizi anmak sadece bir güne sığmaz elbette. Şiirleriyle milletimizi uyanmaya davet eden Mehmet Akif, Çanakkale Destanı ile bir savaşın tüm tesiriyle nasıl anlatılabileceğini gösterdi. Çanakkale Destanı, bugün bu kadar üzerine konuşuluyorsa, bunda bir nebze de Vatan Şairi'nin muhteşem şiirinin etkisi vardır." ifadelerini kullandı.

18 Mart'ın, büyük bir zaferi, ruhu, duruşu temsil ettiğini vurgulayan Ünal, Yarbay Mustafa Kemal'in de Çanakkale Savaşı'nda birlik komutanı olarak tarih sahnesine çıktığını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün burada taktik ve stratejik dehasını sergileyerek akışı değiştirdiğinin altını çizen Ünal, "Cephe gerisinde de durmadı, kurmaylarını, askerlerini devleştirdi. Gelibolu Yarımadası'nda kurşun işlemez dev bir heykel gibi dikilişi, İtilaf Devletleri'nin heveslerini kursaklarında bıraktığı gibi, İstanbul'un da Cihan Harbi esnasında rahat bir nefes almasını sağladı. Yani Mustafa Kemal Atatürksüz bir Çanakkale Savaşı'ndan bahsedilemez." diye konuştu.