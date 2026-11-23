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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı döneminde gerçekleştirdiği saldırılar, son iki yılda yüzde 74 arttı.

İsrail Ordu Radyosunun ordu verilerine dayandırdığı haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu yıl zeytin hasadı döneminde kayıtlara geçen 181 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, 2024'te 104, 2025'te ise 145 saldırının kayıtlara geçtiği aktarılarak, söz konusu saldırıların son iki yılda yüzde 74 arttığı vurgulandı.

İsrail ordusunun "milliyetçi saiklerle işlenen suçlar" olarak sınıflandırdığı saldırıların Filistin'de zeytin hasadının başladığı ekimden 22 Kasım'a kadar olan dönemde gerçekleştiği kaydedildi.

İşgalin giderek derinleştiği Batı Şeria'da son yıllarda özellikle zeytin hasadı döneminde Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Öte yandan, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerle dayanışma amacıyla bu yıl zeytin hasadına katılan çok sayıda İsrailli ve yabancı aktivisti, "kamu düzenini bozdukları" iddiasıyla sınır dışı edilmek üzere gözaltına almıştı.

Kaynak: AA