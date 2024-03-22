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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimine saldırı: 7 asker yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Dolev yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir otobüse ateş açıldığı, bölgeye gelen İsrail güçleriyle çıkan çatışmada 7 askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ramallah kentinin batısında Yahudi yerleşimcileri taşıyan bir araca ateş açıldı.

Dolev yasa dışı Yahudi yerleşim yeri çevresinde saldırganı aramaya gelen İsrail askerleriyle silahlı kişi arasında çatışma çıktı. İsrail ordusu, bölgeye savaş helikopteri ve silahlı insansız hava aracı sevk etti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya giren Filistinli öldürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, silahlı çatışmada 1'i kritik 2'si ağır toplam 7 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralıların sivil mi asker mi olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Beilinson Hastanesi, basına yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda yaralanan biri ağır 3 kişinin hastanede tedaviye alındığını aktardı.

İsrail basınındaki haberlere göre çatışmalar 3 saatten uzun sürdü. Sosyal medyada, İsrail ordusuna ait bir helikopterin Batı Şeria'daki ormanlık arazide bir noktayı vurduğu görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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