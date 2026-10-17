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Batı Şeria'da İsrail saldırılarında geçen hafta 3 bin 522 meyve ağacı zarar gördü

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Filistin Tarım Bakanlığının haftalık raporuna göre, Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 8-15 Ekim 2026 döneminde 3 bin 522 meyve ağacı zarar gördü ve tarımsal kayıp 1 milyon 19 bin doları aştı. En çok etkilenen El Halil'de zarar yaklaşık 455 bin doları buldu.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle geçen hafta 3 bin 522 meyve ağacının zarar gördüğü ve doğrudan tarımsal kaybın 1 milyon 19 bin doları aştığı bildirildi.

Filistin Tarım Bakanlığının 8-15 Ekim 2026 dönemini kapsayan haftalık raporuna göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen İsrail saldırılarında ağırlıklı olarak zeytin hasadı sezonu hedef alındı.

Saldırılar sonucu 2 bin 667 zeytin ağacının kesildiği, kökünden söküldüğü, yakıldığı veya zarar gördüğü bilgisi verildi.

Bu saldırılarla, bahsedilen tarih aralığında toplam 3 bin 522 meyve ağacının zarar gördüğü ve tarımsal maddi kaybın 1 milyon 19 bin doları aştığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları neticesinde binlerce kilogram zeytinin çalındığı, tarım araçlarının ve sulama şebekelerinin tahrip edildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çaldığı toplam zeytin miktarının 8 bin 612 kilograma ulaştığı ifade edildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil bölgesinin yaklaşık 455 bin dolarlık zararla en çok etkilenen bölge olduğu, onu kuzeydeki Cenin'in yaklaşık 452 bin dolarlık kayıpla takip ettiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık zeytin hasadı yapan Filistinlileri ve bölgede bulunan gazetecileri hedef alıyor.

Kaynak: AA
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