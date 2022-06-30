Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Batı Şeria'da çıkan olaylarda üst düzey İsrailli bir komutan ve yerleşimciler yaralandı

Filistin'e bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açılan ateş sonucu üst düzey İsrailli bir subay ve Yahudi yerleşimcilerin yaralandığı bildirildi.

Filistin'e bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açılan ateş sonucu üst düzey İsrailli bir subay ve Yahudi yerleşimcilerin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Batı Şeria'nın Kuzey Bölge Komutanı Albay Roi Zweig ve Yahudi yerleşimcilerin, açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Paylaşımda, Filistinlilerin Nablus kentindeki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere gece girmek üzereyken yüzlerce Yahudi'ye yoğun ateş açtığı öne sürüldü.

Ateşe karşılık İsrail ordusunun da karşılık verdiği şeklinde aktarılan olayda yerleşimcilerden kaç kişinin ne şekilde yaralandığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yaşananların ardından tüm İsrailli sivillerin söz konusu yerden Nablus kentinin dışına tahliye edildiği kaydedildi.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

AA / Güncel

Batı Şeria Filistin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title