Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi Güncel Haberler Batı Karadeniz bağlantı yolu Akçakoca, Kocaali ve Karasu sahil kesiminde çöken yoldaki bakım çalışmalarında sona gelindi. Batı Karadeniz bağlantı yolu Akçakoca, Kocaali ve Karasu sahil kesiminde çöken yoldaki bakım çalışmalarında sona gelindi. Şubat ayında aşırı yağışlar sonrası çöken yoldaki çalışmaların tamamlandığı ve trafiğe açılacağı bildirildi. AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, gazetecilere, çöken yolun 25 Ağustos'ta trafiğe açılacağını söyledi. Çalışmalarda artık sona gelindiğini belirten Sarıoğlu, "Şubat ayında yol çökmüştü. Fizibilite raporları çalışması yapıldıktan sonra fore kazıkları çakıldı. Sağlam zemin yapıldı. 17 Nisan'da şantiye kuruldu ve sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı." dedi. Sarıoğlu, yolun 25 Ağustos'ta trafiğe açılacağını bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Soner Şen Batı Karadeniz Akçakoca Hisarcık Karasu Güncel Haberler

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