Başlamayan inşaatlarla 450 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 yıl önce 100'e yakın yabancı uyruklu kişiye bazı inşaat projelerinde satılan evler hala teslim edilmedi. Bir araya gelen mağdurlardan 16'sı avukatları aracılığıyla şirket yetkilileri E.K. ve N.K. hakkında suç duyurusunda bulunurken, toplam mağduriyetin 450 milyon liraya yakın olduğu iddia edildi.

Alanya ilçesinde 2021-2022 yıllarında ev alıp yerleşmek isteyen Kazakistan, Rusya, Estonya, Ukrayna gibi ülkelerden 100'e yakın kişi, E.K. ve N.K.'nin sahibi olduğu farklı projelerden ev satın almak için sözleşme imzaladı. Kimileri doktor tavsiyesi nedeniyle Alanya'yı tercih etti, kimileri ise tatile kendi evine gelmek için yatırım yaptı. Aradan geçen 3 yıla rağmen 100 kişiden hiçbiri, evlerini veya paralarını alamadı. Yıllar süren beklemenin ardından inşaat şirketinin satış yaptığı alanları gezen bazı kişiler ise şoke oldu. Projelerin bazılarının sadece temelinin atıldığı, kiminin karkas şekilde durduğu, kiminde ise temelinin bile atılmadığı görüldü. Bunun üzerine mağdurlardan 16'sı avukat Ali Şan aracılığıyla şirket yetkililerinden kendilerini dolandırdıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Daire başı 70 ile 80 bin avro ödeme yapan 16 mağdurun avukatı Ali Şan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na E.K. ve N.K. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla başvuruda bulundu. Şan, dilekçesinde, müvekkillerinin E.K. ve N.K.'ye ev satın almak için 1 milyon 200 bin avro verdiğini, projelerdeki diğer mağdurlarla birlikte toplam meblağın 10 milyon avrodan fazla olduğunu belirtti.

İNTERNET SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Müvekkillerinin mağduriyet yaşadığını söyleyen Avukat Şan, "Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Müvekkillerimiz yabancı uyruklu olup 2021 ile 2022 yılları arasında projeden daire satın almışlar. Aradan geçen yıllara rağmen bazı projelere hiç başlanmamış, bazıları ise kaba inşaat halinde kalmıştır. Bu inşaata dahi başlanılmayan projelerde çeşitli emlakçılar vasıtasıyla, çeşitli internet siteleri üzerinden satışlar devam etmektedir. Bu tip durumlarda mağdur kişi bireysel olarak suç duyurusunda bulunduğunda müteahhitler ifadeye dahi çağrılmayıp, olay hukuki ihtilaf kalıpları kapsamında görülerek takipsizlik kararı verilmektedir" dedi.

'MAĞDURİYET 10 MİLYON AVRO ÜZERİNDE'

Adalete güvendiklerini söyleyen Avukat Şan, "Bu olayda 100'ü aşkın mağdur var. Adalete güvenmekten başka çaremiz yok. Umuyoruz ki sonuçta art niyetli kişiler hakkında kamu davası açılacak ve gerekli cezayı alacaklardır. Müvekkillerim projelerin olduğu alanlar gittiler. Bazı yerlerde sadece temel atılmış, bazı yerlerde hiç inşaata başlanmamış. O dönemde sadece 16 müvekkilimden 1 milyon 200 bin avronun üzerinde ödeme alınmıştır. Diğer mağdurları da hesaba kattığımızda mağduriyetin 10 milyon avro üzerinde olduğu bellidir. Projelerin durumu göz önüne alındığında bu paraların inşaata harcanmadığı açık" dedi.

'UYGULAMADA MAĞDURİYETLER VAR'

Savcılığa toplu başvurduklarını belirten Şan, "Uygulamada mağduriyetler var. Vatandaşlar inşaattan daire aldığı zaman ne parasını ne tapusunu alabiliyor. Bu olaylar ayrı ayrı ele alınmalı ve art niyetli müteahhitler hakkında gerekli işlemler yapılmalı. Bazı ülkelerdeki uygulamalar model olarak alınabilir. Paralar belli bir hesapta toplanır ve müteahhit inşaatı bitirene kadar parayı alamaz. Bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçilebilir" diye konuştu.

'HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞMEDİ'

Yardım istediklerini söyleyen Gulmira Abilpanova, "Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu nedenle ev alıp, burada yaşamayı hayal ediyorduk. Ukrayna, Rusya, Belarus, Kazakistan'dan toplam 100'den fazla kişiyiz. Hayallerimiz gerçekleşmedi. 2022'de sözleşme imzaladık, parayı verdik ancak 3 sene geçti elimizde hiçbir şey yok. Bazılarının temeli bile yok. Evlerin 2-3 farklı kişiye satıldığını duyduk. Artık güvenimiz de kalmadı. Paramızı da iade etmiyorlar. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bu kişilerin arasında emekliler, çalışanlar var. Türkiye'den yardım istiyoruz. Bize 'Bu bir aile şirketidir' dediler ve biz şirkete güvendik. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

'4 SENEDİR İNŞAAT DEVAM BİLE ETMİYOR'

Doktorların tavsiyesiyle Alanya'ya taşınmaya karar verdiklerini belirten Kazakistan vatandaşı Aigul Ussepova, "Eşimin sağlık sorunları vardı. Doktorlar güneşli, iklimi güzel bir yerde yaşamamızı tavsiye etti. Biz de bu nedenle Türkiye'yi seçtik. Buraya gelip ev almak istedik. Bize bu şirketi 'güvenilir' diyerek tavsiye ettiler. Ancak 4 senedir inşaat devam bile etmiyor. Biz yardım istiyoruz, paramızın geri verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'SON PARAMIZDI'

Bulat Abdullin ise "Türkiye'de tatil yapmayı çok seviyorum. Burada bir ev alıp, tatil için ailemle kendi evimize gelmek istedik. Ailemle bütün paramızı topladık ve ev almak için yatırım yaptık. 2 senedir hiçbir şey yok. Proje başlamadı bile. Bu bizim son paramızdı. Bu durumla karşı karşıya kaldığımız için ailem çok üzgün. Türkiye Cumhuriyeti'nden bu sorunun çözülmesi için yardım istiyoruz. Adaletin yerini bulacağını, paramın iade edileceğine inanıyoruz" dedi.

Şirket yetkilileri ise telefonlara çıkmadı.