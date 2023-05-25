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Baskil'de dolu yağışı etkili oldu

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeni ile kayısı bahçeleri zarar gördü.

Baskil'de dolu yağışı etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeni ile kayısı bahçeleri zarar gördü.

Meteoroloji'nin sağanak uyarısı yaptığı Elazığ'ın Baskil ilçesi Yukarıkuluşağı Temurhalil mezrasında dolu yağışı etkili oldu. Yağışın ardından çimlik alanlar beyaza büründü. Dolu yağışı nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan, kayısı bahçeleri de dolu yağışı nedeni ile zarar gördü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Elazığ Baskil Güncel Haberler

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