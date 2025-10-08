Başkentte, TİKA ve FAO işbirliğiyle '16 Ekim Dünya Gıda Günü' kapsamında panel düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla " Türkiye'nin Tarım-Gıda Sistemlerinin Dönüşümüne Yönelik Ulusal Çabalarını Desteklemede Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği Fırsatları" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen panele, TİKA Başkanı Abdullah Eren, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak ile Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Sekizkök konuşmacı olarak katıldı.

TİKA Başkanı Eren açılış konuşmasında, gıda güvensizliği ile buna yol açan ekonomik nedenlerin, dünyanın yaşadığı çatışmalar ve uluslararası krizlerle bağlantılı olduğunu, bunların da mutlaka bir kök nedeni bulunduğunu belirtti.

Dünyanın bugün yaşadığı eşitsizliğin yalnızca 21. yüzyıla özgü olmadığını dile getiren Eren, "Bence asıl olarak bu kök nedenlere odaklanmamız gerekiyor. Bu nedenlere bakarken de hemen güneyimizde Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve soykırım girişimini bu kök nedenlerin en başında gelen bir örnek olarak görebiliriz." dedi.

Eren, dünya nüfusunun 8 milyarı aştığını hatırlatarak, teknolojik gelişmeler sayesinde artık dünyanın farklı noktalarındaki insanların durumlarının herkesçe görülebilir hale geldiğini söyledi. Ancak bu gelişmişliğe rağmen adaletsizliğin derinleştiğini vurgulayan Eren, "Üzerinde yaşadığımız dünyada kurulan uluslararası sistem sürdürülebilir değil, sadece ekonomik değil, siyasi olarak da sürdürülebilir değil. Bugün 720 milyon insan açlıkla mücadele ediyor ve insanlık tarihinde bu rakama ilk kez ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu adaletsiz sisteme karşı önemli bir duruş sergilediğini belirten Eren, TİKA'nın bugüne kadar 30 binden fazla proje gerçekleştirdiğini kaydetti.

Eren, "Somali'de damızlık piliç üretiminden Bangladeş'te iklim dostu tarım uygulamalarına, Orta Asya'da çekirgeyle mücadele çalışmalarından Balkanlar'da arıcılık projelerine kadar, birçok bölgede sürdürülebilir üretim modelleri hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünya genelinde yaklaşık 720 milyon insan açlıkla mücadele ediyor"

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Selışık, çatışmaların, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı hava olaylarının, doğal kaynakların tükenmesi ve ekonomik şoklar gibi birbiriyle bağlantılı krizlerin gıda güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

"Dünya genelinde yaklaşık 720 milyon insan açlıkla mücadele ederken, 2,6 milyar insan sağlıklı bir beslenme düzenini karşılayacak maddi güce sahip değil." diyen Selışık, 2024'te 20 ülkede yaklaşık 140 milyon insanın doğrudan çatışmalar nedeniyle yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Selışık, mevcut tarım-gıda sistemlerinin dengesinin bozulduğunu ve kapsamlı bir dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu konuda kurumlar arası işbirliğinin gerekli olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Çolak, Türkiye'nin tarım-gıda sistemlerinin dönüşümünü ulusal stratejilerinin öncelikli alanlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Çolak, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını güvence altına almak ve üretimde verimliliği artırmak amacıyla son yıllarda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Nisan ayında Konya'da, bakanlığın ev sahipliğinde 11 ülkeden bakanların katılımıyla "Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği Yoluyla Kıt Su Kaynakları Altında Tarımsal Verimliliğin Artırılması" başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Çolak, bu toplantının su kıtlığıyla mücadele, verimlilik artışı ve işbirliği alanlarında değerli deneyimlerin paylaşılmasına zemin sağladığını anlattı.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Sekizkök, son 30 yılda gelişmekte olan ülkelerin ekonomik dönüşüm, ticaret ve insani kalkınma alanlarında kayda değer ilerlemeler kaydettiğini belirterek, tarihte ilk defa aynı anda Gazze ve Sudan'da kıtlık ilan edildiğini ve açlığın dünya çapında 700 milyondan fazla insanı, yetersiz beslenmenin ise milyarlarca insanı etkilediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından panele geçildi.