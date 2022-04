Başkan Özen'den Polis Haftası Kutlama Mesajı

Türk Milleti, Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş,

Başkan Özen yayınladığı mesajında; "Vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum. Türk Polis Teşkilatı bu yıl 177 yaşına giriyor. 10 Nisan 1845 tarihinde bugüne huzurumuz ve güvenliğimiz için görevini azimle sürdürmüşlerdir. Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle zor ve onurlu görevlerini büyük bir özveriyle, azimle yerine getiren tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlıyorum. Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan ve güvenle yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensuplarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Türk Milleti, Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Vatanı ve milleti uğruna canlarını veren Polis Teşkilatı mensuplarının anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, görev başında bulunan polislerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyor, kahraman polislerimizin ve emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bültenler / Güncel