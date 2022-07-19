Başkan Güler, Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarla ilgili bilgi verdi Açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte yaşanan şiddetli yağışla ilgili, "Aslında ilimiz 19 ilçesiyle bu son yaşanan sel afetinde bir testten geçti." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda, kentte önceki gece başlayan, dün aralıklarla devam eden yağışın yol açtığı hasarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Güler, Ordu'nun son derece etkili bir yağış rejimi ile karşı karşıya kaldığını dile getirerek "Normal olarak 50-100 kilogram yağış miktarı iller için tehlike sınırı sayılırken bu rakam ilimizde 260 kilogram seviyesine ulaştı. Aslında ilimiz 19 ilçesiyle bu son yaşanan sel afetinde bir testten geçti. Yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları haricinde ilçe belediyelerimizin sıkı çalışması sonrası bu testten büyük bir başarı ile geçtik." dedi.

Kot farkından dolayı yaşanan ufak tefek sorunlar varsa da bunları ekiplerin tek tek çözüme kavuşturduğunu anlatan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sel öncesi hazırlıklarını yaptığını vurguladı.

Güler, daha önce yapılan çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde geçmiş yıllardaki sel olaylarının yaşanmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bunun en büyük nedeni ise altyapıda yapılan çalışmalardır. Daha önce başlanılan çalışmalar neticesinde altyapıdan 1800 kamyon malzeme temizliğini arkadaşlarımız yaptılar. Son yağışlardan sonra yapılan gözlemlerimizde deniz üzerinde 3 kilometrelik bir alanın çamur ile kaplandığını gördük. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar yapılmasaydı bu su ilçemize yayılacak ve büyük hasara neden olacaktı. Son yağışlar aslında 2016 yılında yağan yağışın tam iki katı büyüklükte ve bir o kadar da şiddetliydi. Yaptığımız çalışmalar neticesinde geçmişte yaşanan sorunlar gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadık."

Şiddetli yağışlar sonrası ekiplerle sahada büyük bir özveriyle çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Güler, "Bazı bölgelerde metrekareye 260 kilogram yağış düştü. Buna bağlı olarak il genelinde 11 ilçede 336 noktada heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. Altınordu'da 4, Aybastı'da 6, Çamaş'ta 69, Çatalpınar'da 2, Fatsa'da 130, Gölköy'de 5, Gürgentepe'de 12, Kabataş'ta 14, Korgan'da 3, Perşembe'de 80 ve Ulubey'de 11 noktada heyelan ve toprak kaymaları oluştu." bilgisini paylaştı.

Fatsa ilçesinde 2 köprünün hasar gördüğünü hatırlatan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 298 iş makinesi ve 418 personelle heyelan yaşanan bölgelere müdahale ettiğini, arazideki hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğünü sözlerine ekledi.