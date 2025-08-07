Başakşehir Kulübü'nden Gazze'ye Destek: 'Bu Bir Savaş Değil, Masumların Katliamı'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepki göstererek, "Bu bir savaş değil masumların katliamı." dedi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk olacak İstanbul Başakşehir'de futbolcular, ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtü giyerek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tişörtleri giyerek tüm dünyaya mesaj vermek istediklerini belirten Başkan Gümüşdağ, "Bu önemli müsabakada çok daha önemli şeylerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu insanlığa karşı işlenen suça artık 'Dur' demek için üstümüzdeki bu tişörtlerle Başakşehir Futbol Takımı olarak Norveç'ten dünyaya bu mesajı vermek istedik. İnanıyorum ki tüm takımlarımız da Avrupa'da bunu giyecekler. Bu bir savaş değil masumların katliamı. Buna 'Dur' diyebilmek ve unutturmamak için Norveç'ten herkese bunu haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma hakkında da görüşlerini paylaşan Göksel Gümüşdağ, "Viking, neredeyse ligin ilk yarısını bitirdi. Sentetik sahada zor bir mücadele bizi bekliyor. Buna rağmen çıkıp mücadele edeceğiz. Zor maçlar olacak. İnşallah ülkemize iyi bir maç izlettiririz. Her sezon Avrupa'yı yakalamak gibi bir hedefimiz var. Gidebileceğimiz yere kadar gidip ligde de Avrupa'yı yakalamak öncelikli hedefimiz. Nereye tırmanırız ve ulaşırız sonuna kadar gideceğiz." diye konuştu.