Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası - Haberler

BAŞAKŞEHİR, TEM Otoyolunda meydana gelen beşi karavan yedi aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Tem Otoyolu Başakşehir İkitelli mevkii Edirne istikametinde saat 07.00 sıralarında 24 EN 245 plakalı karavanın sürücüsü sol şeritte durdu. Arkasından gelen 4 karavan, kamyonet ve servis minibüsü duramayarak birbiriyle çarpıştı. Kaza, üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Polis, trafikte güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu, TEM Edirne istikametinde 2 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel