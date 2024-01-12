Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'deki Soykırımına Karşı Mektup Gönderdi

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, dünya liderleri ve sporculara yazdıkları mektuplarla, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın durdurulması çağrısında bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 150 dünya lideri ve sporcuya mektup gönderdi.

Öğrenciler, Almanya Başbakanı Olof Scholz, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın da aralarında olduğu liderler ile Ronaldo, Neymar ve Messi gibi futbolculara yazdıkları mektupları Sirkeci'deki Büyük Postane'de ilgili yerlere postaladı.

Öğrenciler adına postane önünde yapılan açıklamada, "Bugün Gazze'de yaşanan zulme karşı tepkimizi ortaya koymak için geldik. Dünya liderlerine mektubumuzu ileteceğiz. Biz sesimizi çıkarıyoruz, inşallah dünya liderleri de seslerini çıkarırlar bu zulme karşı. Bugün onurluyuz çünkü biz mazlumun yanında, zalimin karşısındayız." ifadeleri kullanıldı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise eylemle ilgili, gençlerin dünya liderlerini barışa katkı sağlamaya davet ettiklerini belirterek, "Bizler de dünya liderlerine çağrımızı yineliyoruz, ayağa kalksınlar, korkmasınlar, zulme karşı dik dursunlar. Çünkü biz özgür, huzurlu, barışçıl bir dünyada gençlerimizle birlikte yaşamak istiyoruz." dedi.