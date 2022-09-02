Bartın gündem haberi: Bartın'da yeni eğitim ve öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Bartın'da, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki programda konuşan Vali Nurtaç Arslan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 hedeflerine ulaşmanın, çocukların donanımlı ve özgüvenli bir nesil olarak yetiştirilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Arslan, bu hedefe ulaşılmasında, en önemli payın eğitim camiasına düştüğünü belirterek, "Her günümüze yeni bir şevk ve heyecan ile başlamak ve çok çalışmak durumundayız. Bunu yapabileceğimizden şüphemiz yoktur. Bartın olarak bir iddiamız olmalı. Bizim eğitim alanında, hem akademik hem de sosyo-kültürel faaliyetlerde örnek olacak adımları atmamız için hiçbir engel yok. Bunu hep birlikte başaracağımıza, daha iyi bir geleceği hep beraber inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları ve alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürleri katıldı.