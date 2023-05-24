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Bartın'da bir kayınpeder, gelini yalnızken evine giren esnafı bıçakla öldürdü

Bartın'da bir kayınpeder, gelini yalnızken evine giren esnafı bıçakla öldürdü

Güncel Haberler

Bartın'da bir kayınpeder tarafından, gelini yalnızken evine girdiği gerekçesiyle bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti.

Bartın'da bir kayınpeder tarafından, gelini yalnızken evine girdiği gerekçesiyle bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti.

Kozcağız beldesinde yaşayan R.K. (58), oğlu işte olduğu sırada üst katta oturan gelini T.K'nin (31) evine girdiği gerekçesiyle esnaf A.Y. (29) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K, A.Y'yi göğsünden bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayınpeder R.K. ve gelini T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel

Jandarma Kozcağız Bartın Güncel Haberler

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