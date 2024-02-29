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Bartın'da Ahşap Sandalye Üretimi: 50'yi Aşkın Ülkeye İhraç Ediliyor

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Bartın'ın Ulus ilçesinde kurulu olan fabrikada üretilen ahşap sandalyeler, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Fabrikada yıllık 2 milyon avroluk ihracat yapılıyor ve yaklaşık 120 modelde sandalye üretiliyor.

Bartın'ın 3 bin nüfuslu ilçesi Ulus'ta kurulu fabrikada üretilen ahşap sandalyeler 50'yi aşkın ülkeye ihraç ediliyor.

İlçede 1980'li yıllarda babasının mobilya imalathanesinde mesleğe başlayan 55 yaşındaki Sabri Altınkum, 2004'te kurduğu atölyesinde ahşap sandalye üretimine başladı.

Altınkum, yaklaşık 10 yıl sonra 7 bin metrekarelik kapalı alanda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteğiyle yaklaşık 3 milyon lira yatırımla teknolojik makinelerin yer aldığı fabrika kurarak üretimini sürdürdü.

Fabrikada kayın ağacından üretilen sandalyeler, yurt içi pazarın yanı sıra Avrupa ülkeleri, ABD ve Fas'ın da aralarında olduğu 50'yi aşkın ülkeye gönderiliyor.

Yaklaşık 120 modelde sandalye üretimi gerçekleştirilen fabrikadan yıllık 2 milyon avroluk ihracat yapılıyor.

"Çok sayıda model ortaya çıkarıyoruz"

Fabrikanın Müdürü Hüseyin Demir, AA muhabirine, fabrikanın, yaklaşık 40 yıldır sandalye işiyle uğraşan şirket sahibinin emeğiyle ortaya çıktığını söyledi.

Fabrikada sadece sandalye üretimi yapıldığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Yıllık üretimimiz 90 bin adedin üzerinde. Sandalye denilince insanların aklına normal sandalye geliyor ama bizim ürettiğimiz sandalyeler, ağacın kazanların içinde buhar yardımıyla ısıtılıp yumuşatılması sonrasında yine makine yardımıyla bükülerek yapılıyor. 'Tonet' olarak bilinen bu sandalyeler daha çok tatil köyü, 5 yıldızlı otellerin loca ve toplantı salonlarında, kafe, restoran, misafirhane gibi lüks yerlerde kullanılıyor hatta televizyon dizileri için istenildiği de oluyor. Kendi sandalyelerimizi o dizilerde görünce mutlu oluyoruz."

Demir, sandalyelerin iç piyasada satılmasının yanı sıra önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"3 bin nüfuslu bir ilçede bölgenin en iyi ağacı kullanılarak yapılan bu sandalyelerin 50'yi aşkın ülkeye ihraç edilmesi bizim için gurur verici. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türk Evi binasının bir odasının sandalyelerini de biz yaptık. Tabii bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Burası merkez üretim yerimiz, sonrasında cila ve son işlemleri İstanbul'da yapıyoruz. Gerek kendi mühendislik ve tasarım çalışmalarımızla gerekse talebe göre yeni teknolojileri de kullanarak çok sayıda model ortaya çıkarıyoruz. Şu anda 120'ye yakın sandalye modelimiz var. Tabii bu sandalyelerin hepsi çivisiz olarak yani birbirine geçmeli veya vidalı olarak yapılıyor."

Fabrikada 43 işçinin çalıştığını, bu kişilerin büyük bölümünün staj yapan meslek lisesi öğrencileri olduğunu aktaran Demir, mezun olan öğrencilere istihdam imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Fabrika sahibi Sabri Altınkum da çocuk yaşlarda babasının yanında öğrendiği meslekte ilerleyerek fabrika kurduğunu, dünyanın birçok ülkesine ürün ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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