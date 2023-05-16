Barack Obama, Beyaz Saray'dan uzak olmanın evliliğine iyi geldiğini söyledi

NEW Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'daki görevinin sona ermesinin evliliğine iyi geldiğini ifade etti.

Cbs Mornings programına verdiği bir röportajda sunucu Obama'ya, eşi Michelle Obama'nın, çocuklarının küçük olduğu ve Obama'nın başkanlık dönemine denk gelen 10 yıl boyunca "kendisine katlanamadığı" yönündeki açıklamasıyla ilgili, "(Eşinizin) gözüne yeniden nasıl giriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Obama, buna karşılık gülerek, "Şunu söylememe izin verin; Beyaz Saray'dan uzak olmak ve onunla biraz daha zaman geçirmek kesinlikle yardımcı oluyor." yanıtını verdi.

Çocuklarını büyütürken eşinin mücadele etmek zorunda olduğu gerginlik ve stresi tam olarak fark edip eşinin kıymetini bilemediğini kabul eden Obama, çocuklarının "normal olmayan" bir ortamda büyüdüğüne dikkati çekti.

Obama, "Çocuklar artık iyi durumdalar. (Eşim de) Tüm kusurlarıma karşı daha hoşgörülü." ifadesini kullandı.

"Silah konusu ideolojik hale geldi"

Eski Başkan Obama, ABD'de artan silahlı şiddet vakalarına da değindi. Ülkede silahlara sahip olmanın, olmaması gereken bir şekilde "partizan bir mesele" haline geldiğini kaydeden Obama, "Bu ülkede silahlara sahip olma konusu ideolojik bir mesele haline geldi." yorumunu yaptı.

Silahlanma konusunun ülkedeki "kültürel savaşlar" hakkındaki argümanlarda bir araç haline geldiğini söyleyen Obama, bu konunun çok yönlü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kaydetti.