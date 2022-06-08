BANYODAKİ KADINI GÖZETLEYEN ŞÜPHELİYE KADININ EŞİNDEN DAYAK - Haberler

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BANYODAKİ KADINI GÖZETLEYEN ŞÜPHELİYE KADININ EŞİNDEN DAYAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BANYODAKİ KADINI GÖZETLEYEN ŞÜPHELİYE KADININ EŞİNDEN DAYAK

MALTEPE'de banyodaki eşinin havalandırma penceresinden izlendiğini fark eden Ramazan K., kaçan şüpheliyi sokakta kovalayarak yakaladı.

MALTEPE'de banyodaki eşinin havalandırma penceresinden izlendiğini fark eden Ramazan K., kaçan şüpheliyi sokakta kovalayarak yakaladı. Ramazan K.'nın yere yatırıp tokat attı. Yaşananlar kameraya yansırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katında oturan Kezban K. banyoya girdi. Duş aldığı sırada bir kişinin banyo penceresinden kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ya söyledi. Ramazan K. şüpheliyi kovalamaya başladı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Ramazan K. şüpheliyi yere yatırıp tokatladı. Şüphelinin elini öperek yalvardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi (22) gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne getirdi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada Muhammed Ç.'nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CAM DAHA BÜYÜK OLSA GİRMEYE ÇALIŞACAK"

Ramazan K., "Sabah 07.00-07.30 civarlarında bizim burası lavabomuz. Eşim içerideyken vatandaşın birisini buradan gözetleme yaparken yakaladık. Sonra emniyet güçlerimize teslim ettik. Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor. Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak. Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak. Ben gördüm, arkasından seslenince bu taraftan kaçtı. Ben de koşarak yakaladım. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım.' gibi şeyler söylüyordu. Emniyetimizin daha çok önlem almasını isteriz. Bunlar yarın başkasının başına da gelebilir. Küçük çocuklara olabilir, büyüklere olabilir. Bugün yakalandı ama yarın yakalanamayabilir. Daha başka şeyler de yapabilir" dedi.

Görüntü dökümü

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-Yakalanan şüphelinin görüntüleri (cep telefonu)

-Ramazan K. ile röp.

-Olayın yaşandığı banyo penceresi

-Binadan görüntü

-Binanın bahçesinden görüntü

-Görüntüyü çeken mahalle sakini ile röp.

-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması

-Genel ve detay


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

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