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Bangladeş'te Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri tarafından 2 vatandaş vurularak öldürüldü

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Bangladeş'in Khaykhatpara bölgesinde, Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri tarafından vurulan 2 Bangladeşli vatandaş hayatını kaybetti.

Bangladeş, Khaykhatpara bölgesinde 2 vatandaşının Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri (BSF) tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sınır Muhafızlarınca (BGB) yapılan açıklamada, Khaykhatpara bölgesindeki Tetulia sınırında 2 Bangladeşli erkeğin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, vurulan 24 yaşındaki Abdul Jalil ve 23 yaşındaki Yasin Ali'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş Sınır Muhafızları Komutanı Jubayed Hasan, öğlen saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri ile toplantı yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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