Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstanbul'da düzenlenen Balkanlar İş Birliği Kongresi'nin istişare toplantısına katıldı. Eğitim, kültür, toplum ve ekonomi temalarını ele alan toplantıda kongrenin hazırlıkları hakkında görüşmeler yapıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkanlar İş Birliği Kongresi'nin istişare toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde, "Balkanlarda Eğitim, Kültür, Toplum ve Ekonomi" ana teması çerçevesinde yapılacak olan kongrenin istişare toplantısı, İstanbul DSİ Libadiye Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle 13-15 Mayıs'ta yapılacak olan kongrenin istişare toplantısına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, düzenleyici üniversitelerin rektörleri, IRCICA, IUS ve Ticaret Üniversitesi Vakfı başkanları ile destekleyen kurum ve kuruluş temsilcileri iştirak etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile rektör danışmanı ve genel sekreter yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe'nin katıldığı toplantıda, eski Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, ve milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen'in Balkanlar ile ilgili yaptığı sunumun ardından; kongrenin hazırlıkları, yürütülmesi ve diğer detaylara ilişkin görüşmeler yapıldı.

NESAR Edirne'de kamp yaptı

Nesar Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği, Edirne'de kamp yaptı.

Edirne Arama Kurtarma Derneğinden (EDAK) yapılan açıklamaya göre, kamp için Edirne'ye gelen Nesar Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri ziyaret edildi.

AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş, MAG-AME Edirne Koordinatörü Tuğberk Emre Aktaş ile EDAK tim liderimiz Hasan Yaldız'ın yer aldığı ziyarette ekibin çalışmaları yerinde incelendi.

Arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi sağlanarak, kurumlararası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
