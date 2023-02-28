Balinalar İklim Değişikliği Nedeniyle Yiyecek Bulmak İçin Daha Uzaklara Gidiyor

WELLINGTON, 28 Şubat (Xinhua) -- Auckland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre güney gerçek balinaları, yiyecek aramak için Güney Okyanusu'nun kuzeyi ve güneyine doğru daha fazla yol kat etmeye başladı.

WELLINGTON, 28 Şubat (Xinhua) -- Auckland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre güney gerçek balinaları, yiyecek aramak için Güney Okyanusu'nun kuzeyi ve güneyine doğru daha fazla yol kat etmeye başladı.

Araştırmacılar Salı günü yaptıkları açıklamada, balinaların beslenme menzillerinin 1700'lerden beri "olağanüstü istikrar gösterirken, son 30 yılda değişimden geçtiğini söyledi.

ABD'deki Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayımlanan araştırmaya göre bu durum, güney gerçek balinalarının besin kaynağı kril ve diğer küçük kabukluların bulunduğu bölgelerde iklim nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanıyor.

Araştırmacılar balina avcılığı ve iklim değişikliğinin 1792'den bu yana güney gerçek balinaları üzerindeki etkilerini de ortaya koydu. Buna göre balina popülasyonlarındaki farklılıklar, Güney Okyanusu'ndaki uzun vadeli çevresel değişiklikler hakkında bilgi sağlayabilir.

Araştırmacılara göre güney gerçek balinası popülasyonları 1994'ten bu yana güney Atlantik ve güneybatı Hint okyanuslarındaki yiyecek arama alanlarını yüksek enlemlerden düşük enlemlere, güneybatı Pasifik Okyanusu'ndaki beslenme alanlarını da yüksek enlemlere doğru hafifçe kaydırdı.

Araştırmacılar, güney gerçek balinalarının yiyecek arama bölgelerindeki bu değişimlerin, avların bulunduğu bölgelerdeki güncel değişimlerle örtüştüğünü söyledi.

Araştırmacılara göre sonuçlar, iklim değişikliğinin, güney gerçek balinası dağılımında yaşanan son değişiklikleri yönlendirdiğini gösteriyor. Öte yandan araştırma sonuçlarının, balinaların korunması için öncelikli alanların belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor.