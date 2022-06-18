BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir Üniversitesi Necatibey Fakültesi önünden sınava girecek olan adayların ailelerinden görüntüleri Sınava son anda yetişen adaylardan görüntüler Adayların sınava koşarak yetişmeye çalışanların görüntüleri Sınava geç kalan adaylardan görüntüler BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel...
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Fakültesi önünden sınava girecek olan adayların ailelerinden görüntüleri
Sınava son anda yetişen adaylardan görüntüler
Adayların sınava koşarak yetişmeye çalışanların görüntüleri
Sınava geç kalan adaylardan görüntüler BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
AA / Miraç Kaya - Güncel