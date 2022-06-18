BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı Balıkesir Üniversitesi Necatibey Fakültesi önünden sınava girecek olan adayların ailelerinden görüntüleri Sınava son anda yetişen adaylardan görüntüler Adayların sınava koşarak yetişmeye çalışanların görüntüleri Sınava geç kalan adaylardan görüntüler BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel... Balıkesir Üniversitesi Necatibey Fakültesi önünden sınava girecek olan adayların ailelerinden görüntüleri Sınava son anda yetişen adaylardan görüntüler Adayların sınava koşarak yetişmeye çalışanların görüntüleri Sınava geç kalan adaylardan görüntüler BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı AA / Miraç Kaya - Güncel TYT Güncel Haberler

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