BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı - Haberler

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BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir Üniversitesi Necatibey Fakültesi önünden sınava girecek olan adayların ailelerinden görüntüleri Sınava son anda yetişen adaylardan görüntüler Adayların sınava koşarak yetişmeye çalışanların görüntüleri Sınava geç kalan adaylardan görüntüler BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel...

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Fakültesi önünden sınava girecek olan adayların ailelerinden görüntüleri

Sınava son anda yetişen adaylardan görüntüler

Adayların sınava koşarak yetişmeye çalışanların görüntüleri

Sınava geç kalan adaylardan görüntüler BALIKESİR - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA / Miraç Kaya - Güncel

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