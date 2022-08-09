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Balıkesir gündem haberleri... BALIKESİR - Meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

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Balıkesir gündem haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Altınkum Mahallesi 2118. Sokak'ta bulunan bir meyve bahçesinde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bahçeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın bölgesinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli ve çalılarla kaplı olmasından dolayı orman işletme şefliğinden arazöz takviyesi istendi. Bahçenin yazlık evlere yakın olmasından dolayı ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Ekipler, arazözlerle yangının çevresini kontrol altına aldı. Yangın, 3 saatlik çalışmanın sonucunda yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda erik ve incir ağacı zarar gördü.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir İtfaiye Edremit Güncel Haberler

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