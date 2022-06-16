Balıkesir'de yaz tatiline hazırlanan ilkokul öğrencileri "su savaşı" yaptı Balıkesir'de bir ilkokulun öğrencileri, yarın başlayacak yaz tatili öncesinde "su savaşı" yaparak eğlendi. Balıkesir'de bir ilkokulun öğrencileri, yarın başlayacak yaz tatili öncesinde "Su savaşı" yaparak eğlendi. Burhan Erdayı İlkokulu öğrencilerine, okulun sosyal medya hesapları ve duyuru panolarından "Su tabancanı, kovanı, şişeni al gel." çağrısında bulunuldu. Okul bahçesinde toplanan yüzlerce öğrenci, yarın gerçekleştirilecek karne töreni öncesi su tabancalarıyla birbirlerini ıslatarak bir eğitim öğretim yılının stresini attı. Öğrencilerin coşkusuna Okul Müdürü Mahmut Osta ve öğretmenler de katıldı. Osta, gazetecilere, çocukların eğitimi, neşesi için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi. Çok verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirten Osta, "Tüm çocuklarımızın yaz tatilini de doyasıya eğlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini diliyorum." dedi. AA / İlkan Toprak - Güncel Balıkesir su Güncel Haberler

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