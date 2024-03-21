Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat üzerine Gömeç, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve buna ait şarjör, 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler E.O, D.K, O.K, S.K. ve Y.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O, D.K, O.K. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Balıkesir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? 25 Mart Tarihte Bugün ne odu? 25 Mart'ta ne oldu? 25 Mart ne günü? 25 Mart'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 24 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 19 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mart'ta yaşananlar! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 21-22 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title