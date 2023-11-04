Balıkesir'de Huzur Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı 75 ekip ve 258 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 'Huzur' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 4 bin 548 kişiye kimlik kontrolü ve bin 874 araca plaka sorgusu yapıldı.

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı 75 ekip ve 258 personelin katılımı ile il genelinde 'Huzur' operasyonu düzenlendi. Uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 bin 548 şahsa kimlik ve bin 874 araca plaka sorgusu yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 75 ekip ve toplam 258 personelin katılımı ile icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri dahilinde yapılan 'Huzur' operasyonunda; 4 bin 548 şahsa kimlik ve bin 874 araca plaka sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR