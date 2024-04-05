Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli ile üzerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 370 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 83 kişi sorgulanırken, 301 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yer kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli ile üzerinden uyuşturucu madde çıkan 3 kişi yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 93 araç sürücüsüne toplam 388 bin 125 lira idari para cezası kesildi, 21 araç trafikten menedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.