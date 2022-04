BALIK GÖÇÜNE SAYILI GÜNLER KALIRKEN, DELİÇAY'IN SU DEBİSİ ARTTI

VAN (DHA) - VAN Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin, üremek için tatlı sulara doğru çıkacağı yolculuğa sayılı gün kalırken, en yoğun hareketliliğin yaşandığı ancak geçen yılki kuraklıktan etkilendiği için de endişeye neden olan Erciş'teki Deliçay Deresi, bol yağışlı geçen kışın ardından istenen su debisine ulaştı. 25 yıldır bölgede fotoğraf çekip su debisi ölçümü yapan ve sonuçlarını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderen Ferzende Coşar, bu sayede balıkların her yıl olduğu gibi bu yıl da görsel şölen sunmaya devam edeceğini söyledi.

Van ve çevresinde son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma, Van Gölü havzasındaki bir çok baraj gölü ve akarsu gibi Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deliçay Deresi'ni de olumsuz etkiledi. Üreme zamanı gelince Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyurdan çıkarak Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına tatlı sulara göç eden ve bu sırada da görsel şölen sunan inci kefalinin en güzel izlendiği yerlerden biri olan Deliçay Balık Bendi'ndeki su azalması ise endişeye neden olmuştu. Bu yıl artan yağışlar ise yüzleri güldürdü. Kış ayları boyunca etkili olan kar yağışı ve yağmurlar, birçok baraj gibi Deliçay Deresi'nin de su debisinin yükselmesine neden oldu.

Avlanma yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerine sayılı günler kalırken, üreme göçü de her yıl olduğu gibi yine bu tarihler arasında yaşanacak. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, artan su debisinin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Balık bendinde 25 yıldır fotoğraf çekip su debisi ölçümü yaptığını ve not aldığı ölçümleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderdiğini belirten Çoşar, "Suyun sıcaklık değerlerini ve debisini ölçüp, üniversiteye gönderiyorum. Onlar da bu çalışmalarımı inceleyip değerlendirmelerini ona göre şekillendiriyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle büyük endişe içerisindeydik. Ama bu yıl bol yağışlı bir kış geçirdik. Bu durum su debisini artmasına neden oldu ve Deliçay'daki su, eski seviyesine ulaştı. Ben de her zamanki gibi fotoğraf makinamı alıp, coşkulu akan suyu çektim. Seviyenin bu şekilde yükselmesi bizi çok mutlu etti. Bu yıl balıklarda bereket olacak.? dedi.