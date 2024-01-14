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Bakü'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar güçlük çekti, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinden itibaren yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti.

Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, ulaşımda da aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi. Trafikte araçlar güçlükle hareket ederken bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araçlar, vatandaşların yardımıyla yoluna devam etti.

Kar yağışına sevinen çocuklar da beyaz örtüyle kaplı alanlarda oyun oynadı.

Bakü ve civar illerde olumsuz hava koşullarının 16 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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