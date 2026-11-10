Bakırlıoğlu, 4 bin liralık bursun yetmediğini Bakan Bak'a 65 liralık örnekle anlattı

(TBMM) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde, 4 bin lira öğrenim bursunun öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söyledi. Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan ve KYK yurdunda kalan bir öğrencinin giderleri üzerinden hesaplama yapan Bakırlıoğlu, yurt ve ulaşım masrafları çıktıktan sonra öğrencinin günlük harcaması için yalnızca 65 lira kaldığını belirterek, "Su almaya dahi para kalmıyor 4 bin lirayla" dedi. Öte yandan Bakırlıoğlu, Bakan Bak'a "2027 yılında burslar ne olacak? 4 bin lira mı, 5 bin lira mı?" diye sordu. Bunun üzerine "açıklayacağız" yanıtını veren Bakan Bak, Bakırlıoğlu'nun "Bugün mü açıklayacaksınız?" sorusuna karşın ise "Bugün değil" yanıtını verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, öğrencilerin burs ve barınma giderlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÖĞRENCİNİN GÜNLÜK HARCAMASI İÇİN 65 LİRA KALIYOR"

4 bin lira burs alan, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören ve KYK yurdunda kalan bir öğrenciyi örnek gösteren Bakırlıoğlu, öğrencinin bin 350 lira yurt ücreti ve 650 lira ulaşım gideri bulunduğunu belirtti. Bu giderler çıktıktan sonra öğrencinin elinde 2 bin lira kaldığını söyleyen Bakırlıoğlu, bu tutarın günlük yaklaşık 65 liraya karşılık geldiğini ifade etti.

Öğrencinin kahvaltı ve akşam yemeğini yurtta ücretsiz yediği varsayımında bile kalan paranın yeterli olmadığını belirten Bakırlıoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde bir öğün yemeğin 65 lira olduğunu söyledi.

Bakırlıoğlu, "Bu insan kitap almayacak mı? Gazete almayacak mı? Sosyal kültürel etkinliklere katılmayacak mı? Sinemaya gitmeyecek mi? Bugün suyun fiyatı 15 lira, 20 lira. Su almaya dahi para kalmıyor 4 bin lirayla" diye konuştu.

"ÖĞRENCİ EVİNDE BARINMA GİDERİ 21 BİN 650 LİRA"

KYK yurdunda kalamayan ve evde yaşamak zorunda kalan öğrencilerin durumunun daha ağır olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, Emek Gençliği tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 67'sinin aylık 20 bin liranın altında gelirle yaşamak zorunda kaldığını belirten Bakırlıoğlu, öğrenci evinde kalmanın ortalama aylık barınma giderinin 21 bin 650 lira olduğunu, beslenme giderleriyle birlikte bu tutarın 27 bin 400 liraya çıktığını söyledi.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel harcamalarına da değinen Bakırlıoğlu, öğrencilerin dörtte üçünün bu harcamalar için ayda yalnızca 4 bin lira ayırabildiğini, yüzde 27'sinin bin lira, yüzde 8'inin ise hiç para ayıramadığını ifade etti. Aile ve devlet desteğinin yetersiz kaldığını belirten Bakırlıoğlu, öğrencilerin geçimlerini sağlayabilmek için çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

YENİ YILIN KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakırlıoğlu, Bakan Bak'a 2027 yılı burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağını da sordu. Bakırlıoğlu, Bakan Bak'a "2027 yılında burslar ne olacak? 4 bin lira mı, 5 bin lira mı?" diye sordu. Bunun üzerine "açıklayacağız" yanıtını veren Bakan Bak, Bakırlıoğlu'nun "Bugün mü açıklayacaksınız?" sorusuna karşın ise "Bugün değil" yanıtını verdi.

KISACIK: "BAKANLIĞIN BÜTÇESİNİN İKİ KATINI BİR KALEMDE ÇALMIŞLAR"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin yaklaşık 399,7 milyar lira olduğunu belirterek, fon krizinde 800 milyar liranın çalındığını söyledi. Kısacık, "Fon vurguncuları, fon hırsızları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin iki katını bir kalemde çalmışlar. Bu kadar büyük bir vurgunun yapıldığı bir ülkede bu sene bütçe konuşmamız çok anlamsız kalıyor" dedi.

Kaynak: ANKA