Bakırköy'de arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi

Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi. Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.