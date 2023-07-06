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Bakırköy'de arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi

Bakırköy'de arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi

Güncel Haberler

Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi. Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.

Bakırköy'de seyir halindeyken arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi.

Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

Cevizlibağ Beylikdüzü Tragger Güncel Haberler

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