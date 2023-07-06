Bakırköy'de arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
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Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi. Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.
Bakırköy'de seyir halindeyken arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.
Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi.
Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel