BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

ERZİNCAN'da hurda malzemeleri bulunan bir işyerinden 15 bin lira değerinde 150 kilogram bakır çalan şüpheli, güvenlik kameraları incelenerek yakalandı.

Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesinde, hurda malzemeler satan bir işyerinde dün meydana geldi. İşyerinden 15 bin lira değerinde 150 kilograma yakın bakır malzeme ile bir adet 1500 lira değerinde su motoru dinamosu çalındığı ihbarı üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polisin, şüphelinin K.A. olduğunu belirledi.

K.A.'yı yakalayan polis, evinde yaptığı aramada su motoru dinamosu ve suçta kullanılan malzemeleri eşyaları buldu. Şüphelinin çaldığı malzemeleri sattığı D.B. ve C.Ö. polis tarafından yakalandı. 'Suç eşyası satın alınması veya kabul edilmesi' iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi Erzincan adliyesinde savcılık tarafından ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakılırken, 'işyerinden hırsızlık' suçunun şüphelisi K.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel