Bakanlar, Özgür Özel ve spor müsabakaları gündemde yer alıyor.

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, üreticilerle buluşacak, zeytinyağı fabrikasını ziyaret edecek, üretici kadınlarla bir araya gelecek, Hasat Festivali Halk Buluşması'na iştirak edecek.

(Balıkesir/11.00/12.15/13.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya Buluşması Programı'nda konuşacak.

(Konya/13.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Liberal Düşünce Kongresi'ne katılacak.

(Nevşehir/09.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Aksaray İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Aksaray/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sapanca Gölü Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Akıllı Kavşak Açılış Töreni'ne katılacak, taziye ziyaretinde bulunacak, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkez Binası'nın açılışına iştirak edecek, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Erzurum/11.00/12.30/13.30/15.00/15.45/16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki temaslarını ikinci gününde sürdürecek.

(Atlanta)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına Erzurumspor FK-Arca Çorum FK, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Kocaeli/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor, Bursaspor-Bandırmaspor ve Manisa FK-Batman Petrolspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Van/13.30/İstanbul/Bursa/16.00/Manisa/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 9. haftası, Beyaz Grup'ta 1 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 9. haftasına 5 karşılaşmayla devam edilecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Biotekno Körfez Basket-Trabzonspor, Pizzabulls Bordo Bandırma-Bahçeşehir Koleji ve Yukatel Denizli Basket-Galatasaray MCT Technic maçlarıyla başlayacak.

(Kocaeli/15.30/Balıkesir/18.00/Denizli/20.30)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Beşiktaş BOA-OGM Ormanspor, Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın Okulları-İstanbul Gençlikspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/14.00/Ankara/14.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak. Halkbank-Akedaş Onikişubat Belediyespor, Spor Toto-Sungurlu Belediyespor, Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlik, ON Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart, Gaziantep Gençlikspor-Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Madeş Mobilya-Sultanbeyli Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Kocaeli/14.00/Antalya/Gaziantep/16.00/İstanbul/16.30/19.00)

8- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ayağı Cumhuriyet Kupası kapsamında Gezgin Adalar Parkuru Coğrafi Yarış ve ORC sınıfları şamandıra yarışları düzenlenecek.

(İstanbul/12.00)

9- MotoGP'nin Malezya'daki on dokuzuncu ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Sepang/10.00)

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Kaynak: AA