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Bakan Uraloğlu, Yerköy YHT Garı'nda vatandaşlarla buluştu Açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vatandaşlara seslenerek, "Önümüzdeki yerel seçimlerde burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vatandaşlara seslenerek, "Önümüzdeki yerel seçimlerde burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz." dedi.

Uraloğlu, Yozgat ziyareti sırasında Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda vatandaşlara hitap etti.

Damadının Yerköylü olduğunu belirten Uraloğlu, geçmiş görevlerinden dolayı Yozgat'ı iyi bildiğini ve birçok hizmetleri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, bugünkü programlarına değinerek, "YHT'nin Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarını açacağız. Oradan da Sivas'a giderek bazı açılışlar gerçekleştireceğiz. Giderken Yerköy'e uğramamak olmazdı." dedi.

Yerköy YHT Garı ve tren hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yerköylüler birinci derecede Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, Eskişehir'e, Karaman'a, Sivas'a ne zaman giderler? Burası bitmek üzere. İnşallah mayısın sonu, olmadı haziranın hemen başında burayı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Belki açılışına geliriz, belki açılışından sonra geliriz. Bizim sizden isteğimiz, önümüzdeki yerel seçimlerde mutlaka burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz." ???????

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Yozgat Güncel Haberler

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