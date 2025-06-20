Bakan Uraloğlu: ülkemiz Çin'den Londra'ya uzanan uluslararası Orta Koridor da stratejik konuma sahiptir

1.Eurasia Rail Fuarı'nın kapanış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray gibi vizyoner projeler de Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun kalbi yapmış; her bir ray, her bir lojistik bağlantı, milletimizin refahına, ekonomimizin gücüne ve çevremizin geleceğine adanmış birer adım olmuştur. Az önce de belirttiğim gibi, ülkemiz Çin'den Londra'ya uzanan uluslararası Orta Koridor da stratejik bir konuma sahiptir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nın kapanış programına katıldı. Programa, Bakanı Uraloğlu'nun yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Ufuk Yalçın, AYGM Genel Müdürü Yalçın Eyigün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay da katıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen program, protokol konuşmalarıyla başladı. Ardından Bakan Uraloğlu'na plaket takdim edildi. Program kapsamında ASELSAN ve TÜRASAŞ arasında, Milli Hızlı Tren'in CER zinciri tren kontrol yönetim sistemi için sözleşme imzalandı. İmza töreninin ardından Bakan Uraloğlu, fuar alanındaki stantları gezdi.

'DEMİRYOLLARIMIZA YAKLAŞIK 64 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'

Bakan Uraloğlu, "Demiryolu sektörü, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde; ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik ve küresel entegrasyonun temel taşlarından biridir. Dünya genelinde demiryolu sistemleri; çevre dostu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım çözümü sunarak şehirleri, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlamaktadır. Küresel ticarette stratejik bir rol oynayarak ülkeler arasında mal ve hizmet akışını hızlandırmakta, ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Örneğin, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında geliştirilen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres Trenleri, Asya ile Avrupa'yı demiryoluyla bağlayarak ticaretin çehresini değiştirmiştir. Bir başka örnek, Trans-Sibirya Demiryolu ağıdır. Rusya'yı doğudan batıya bağlayan bu tarihi hat, Asya-Pasifik bölgesindeki limanlardan Avrupa'ya yük taşımacılığında kritik bir arterdir. Ülkemiz de Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya uzanan uluslararası Orta Koridor da stratejik bir konuma sahiptir. Bu gerçekten hareketle, son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Demiryollarımızı yeni baştan inşa ettik desek, yanlış bir ifadede bulunmamış oluruz" dedi.

'VİZYONER PROJELER TÜRKİYE'Yİ ASYA'DAN AVRUPA'YA UZANAN DEMİR İPEK YOLU'NUN KALBİ YAPMIŞ'

Uraloğluö, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray gibi vizyoner projeler de Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun kalbi yapmış; her bir ray, her bir lojistik bağlantı, milletimizin refahına, ekonomimizin gücüne ve çevremizin geleceğine adanmış birer adım olmuştur. Az önce de belirttiğim gibi, ülkemiz Çin'den Londra'ya uzanan uluslararası Orta Koridor da stratejik bir konuma sahiptir. Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi, Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da tam merkezinde bulunmaktadır. Dört saatlik bir uçuş ile 67 ülkeye ve burada yaşayan yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

'MARMARAY İLE ENTEGRELİ OLARAK AVRUPA'YA ULAŞTIRIYORUZ'

Ulaştırma Bakanı, "30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Çin'den ülkemize ulaşan yükleri, Marmaray ile entegreli olarak Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmalarımız hala devam etmektedir. Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur Yolu, Bakü Limanı'nı doğrudan ülkemize bağlayacaktır. Çin ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de uluslararası iş birliği çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Basra Körfezi'nde inşa edilmekte olan Faw Limanı'nı, 1200 km'lik demiryolu ve otoyolu ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa'ya bağlayacak olan bu proje, bölgesel ticarette yepyeni bir sayfa açacak" dedi.

'YILLIK ORTALAMA PAZAR BÜYÜKLÜĞÜNÜN 240,8 MİLYAR EUROYA ULAŞMASI BEKLENİYOR'

Uraloğlu, "UNIFE, yani Avrupa Demiryolu Endüstrileri Birliği'nin 2024 yılındaki Dünya Raylı Sistem Pazarı çalışması; küresel raylı sistem tedarik pazarının 2024'ten 2029'a kadar reel olarak yıllık ortalama yüzde 3 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bu dönemin sonunda, özellikle 2027-2029 yılları arasında, yıllık ortalama pazar büyüklüğünün enflasyona bağlı fiyat artışları hariç- 240,8 milyar euroya ulaşması bekleniyor. İşte bu dev bütçelerden ve büyüme rakamlarından bahsederken, Eurasia Rail Fuarı; sektörün liderlerini, yenilikçi teknolojilerini ve vizyoner projelerini bir araya getirerek demiryolunun geleceğini şekillendiren bir platform olarak öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN DEMİRYOLU SANAYİSİNDEKİ YÜKSELİŞİ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK'

Bakan Uraloğlu, "Avrasya Bölgesi'nin tek ve dünyanın en büyük demiryolu endüstrisi fuarlarından biri olarak, Türkiye'nin demiryolunu dünyaya tanıtma fırsatı da sunmaktadır. 2002 yılından bu yana teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, inovasyona açık bir ulusal demiryolu sanayi ekosistemi oluşturduk. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte, uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz, ülkemizde üretebilir hale geldik. 2023 yılında, saatte 160 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli tren setlerimizi ülkemizin hizmetine sunduk. Şubat ayında, saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projemizin de ilk kaynağını yaparak üretim sürecini başlatmış olduk. Türkiye'nin demiryolu sanayisindeki yükselişi, küresel arenada daha da güçlenerek devam edecektir" dedi.