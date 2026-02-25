Bakan Uraloğlu:  Trabzon-Samsun Arası Hızlı Trenle 2 Saate Düşecek

(TRABZON) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Siyaset, Bürokrasi ve İş Dünyası ile İftar Programı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Siyaset, Bürokrasi ve İş Dünyası ile İftar Programı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, bugün aynı zamanda Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü de kutladıklarını dile getirdi. Trabzon'un tarih boyunca vatana sadakatin, cesaretin ve fedakarlığın sembol şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde, düşman gemilerinin gölgesinde, liman işçilerimiz, kayıkçılarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız bir milletin umudunu sırtlarında taşımışlardır. Trabzon Limanı, sadece bir lojistik merkez değil, bağımsızlık ateşinin harlandığı bir ocak haline gelmiştir. Trabzon Kayıkçılar Loncası'nın yiğit insanları, yokluk içinde varlık göstererek Anadolu'nun direnişine hayat vermiştir. ve bildiğiniz üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924'te Trabzon'a gelişinde 'Trabzon, fedakarlığın adıdır' diyerek ifade ettiği bu eşsiz ruh, 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından Trabzon Kayıkçılar Loncası'na İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırmıştı. ve şükürler olsun ki, geçen sene, 101 yıl sonra bu vefa borcu ödenmiş, İstiklal Madalyası ve beratı Trabzon'umuza resmen takdim edilmiştir. TBMM'de, Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Trabzon'umuzun değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu tören, Trabzon'un Milli Mücadele'deki kahramanlıklarının bir kez daha taçlanmasıydı."

Söz konusu madalyanın, Trabzon'un kurtuluşunun 108. yıl dönümünde taşıdığı anlamı daha da derinleştirdiğini, geçmişteki direnişi bugünle taçlandırdığını söyleyen Uraloğlu, "Kurtuluş günü, İstiklal Madalyası ile daha da anlam kazanmış; Trabzon'un bağımsızlık aşkı, cesareti ve inancı nesilden nesile tescillenmiştir. ve bu madalya, yalnızca bir loncaya değil, topyekün Trabzon halkının vatanperverliğine adanmıştır. Bu gurur, hepimizin gururudur!" dedi.

Bakan Uraloğlu, hangi şehirde olurlarsa olsunlar Trabzonluların içlerinde bitmeyen bir memleket özlemi taşıdığını dile getirerek "İçimizdeki Karadeniz inadıyla dünyanın neresine gidersek gidelim; her yerde aynı dik duruşumuzu koruruz. Toprağımızın kokusu, yaylalarımızın dumanı, soğuğu, ormanlarımızın yeşili, denizimizin mavisi damarlarımızda akar. Bizim için Trabzon, sadece bir şehir değil; bir aşk, bir meydan okuma, bir duruştur. ve en önemlisi: mert, sözünün eri, yüreği dağ gibi, eli açık uşaklarımız, çalışkan kadınlarımız, Trabzonlularımız…" şeklinde konuştu.

Bu toprağın evlatları olarak memlekete hizmet ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ama nereye gidersek gidelim, içimizdeki Trabzon'u, o bordo-mavi tutkuyu, o pes etmeyen ruhu hiç bırakmadık. Derneklerimizde horon teptik, kemençeyle coştuk, hüzünlendik. 'Doğduğun yer değil, doyduğun yer' derler ya… biz doyduğumuz yerde de doğduğumuz yeri unutmadık. Trabzon'u tanıttık, Trabzonluyu sevdirdik."

Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden yaklaşık 560 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık, Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Tanjant Yolu gibi önemli projeleri hizmete sunduk. Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Boztepe Tünelini açtık." açıklamasında bulundu.

"Aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık"

Bugün itibarıyla; Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Trabzon Güney Çevre Yolu gibi 23 karayolu projesine devam ettiklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projeyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle Akçaabat-Arsin arasındaki kesiminde şehir içi trafiği ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na yönelen ağır transit trafiği birbirinden ayıracağız."

Hem şehri modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı ve AK Parti hükümetlerinin vizyonuyla hayata geçtiğini kaydeden Uraloğlu, "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Bu sene de kalan kesimin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Trabzon Havalimanı'nın artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli olmadığına da dikkati çeken Uraloğlu, "Bu gerçeği Sayın Cumhurbaşkanımız da gördüğü için şehrimizi son ziyaretlerinde yeni havalimanının müjdesini Trabzonlu hemşerilerimize verdi. Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Şimdi yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine denizde yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Yakın zamanda temeli atıp yapım çalışmalarına başlayacağız. Yeni havalimanımız, hem yerel ekonomimizi canlandıracak hem de Trabzon'u dünyanın nabzını tutan bir havacılık merkezi olarak konumlandıracaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Trabzon bizimle, biz Trabzonla varız"

Bu yatırımların sadece Trabzon için değil, Karadeniz için, tüm Türkiye için birer nişane olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Trabzon kalkınırsa Karadeniz yükselir, Karadeniz yükselirse Türkiye güçlenir. Biz Trabzonlular, Karadeniz'in dalgalarıyla yoğrulduk, yaylaların serinliğiyle şekillendik. Trabzon bizimle, biz Trabzonla varız. Bizlerin azmi, bizlerin sevgisi, bizlerin birliği bu şehri büyütecek, güçlendirecek."

Kaynak: ANKA