BAKAN URALOĞLU İZMİR'İ, TÜRKİYE YAT TURİZMİNİN BAŞKENTİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, İzmir Ticaret Odası'nın İzmir ve ülkenin ekonomik kalkınmasında her zaman önemli bir aktör olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Eylül ayı ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolarla yeni bir rekor kırdı. Bu Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı. Ocak- eylül döneminde 187 milyar 464 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayda ise ihracatımız 253 milyar 534 milyon dolara yükseldi. Hizmet ihracatımızda ilk 9 ay itibariyle yüzde 14'lük bir artış görüyoruz. 12'nci Kalkınma Planı hedefleriyle yıllık ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelir beklentimi var. 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliğin dönem sonunda yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde de 100 milyar dolar seviyesine çıkmayı planlıyoruz dedi.

'ORTA KORİDORDA YER ALIYORUZ'

Türkiye'nin stratejik olarak önemine değinen Bakan Uraloğlu, Biz günleri değil yılları, 2053'leri konuşuyoruz. Doğu- batı arasındaki önemli koridorlardan bir tanesi olan orta koridorda yer alıyoruz. Bakü, Tiflis ve Kars hattıyla Marmaray ile biz Pekin'den Londra'ya kadar olan ağı kesintisiz hale getirdik. Bir yük trenini, kesintisiz bütün Avrupa'nın her köşesine gönderiyoruz. Artık gelişen zamanda sadece doğu batı koridorları değil kuzey güney koridorlarının da ciddi şekilde dünyanın gündemine gelmiş durumda. Bu anlamda İran'ın, Rusya'nın yakın coğrafyamızda birçok çalışmasının olduğunu biz biliyoruz. Hem kuzey güneyi inşa etmek hem de doğu batıyı desteklemek için özellikle Basra Körfezi'nden, havalimanından başlayıp Ovaköy sınır kapısına kadar gelen 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol projesinden bahsetmek istiyorum. Burasını kalkınma yolu olarak adlandırıyoruz ve buradan bütün denizden gelen yüklerin havalimanı üzerindeki havalimanının birinci fazı 2025 yılında işletmeye açılacak. Denizden gelen bütün yüklerin artık karayoluyla, demiryoluyla, Avrupa'nın her noktasına yine onunla birlikte, Akdeniz'den, Ege'den, Karadeniz'den, diğer ülkelere geçişini biz sağlamış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Projesi bitti. Dört ülke olarak Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar birinci derecede bu konuda hızlıca çalışmaları yürütüyoruz diye konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ, HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇMEDİK'

Zengezur Koridoru hakkında da bilgiler veren Uraloğlu, Azerbaycan tarafında çalışmalar hızla devam ediyor. Nahçivan tarafında da çalışmalar var. Bizde de Dilucu, Iğdır, Kars arasındaki çalışmayı bu senenin sonu bilemediniz önümüzdeki senenin başında başlatmayı düşünüyoruz. Ermenistan tarafından geçmeyle ilgili ya oradan olacak ya da İran tarafından olacak. Bu alternatifleri takip ediyoruz. Burada hayata geçti mi oradaki bizim kapasitemiz artmış olacak ve alternatif güzergahları tesis etmiş olacağız. Biz gerçekten gerek Uzakdoğu'dan gerek Ortadoğu'da gerekse Orta Asya'da ve Avrupa'da bütün bunların takipçisiyiz. 2 gün önce gene ben bu amaçla Brüksel'deydim. Belli temaslarda bulunduk. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmedik. Ama gelinen süreçte artık Avrupa Birliği iiçin de Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu orada bir kez daha müşahade ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum dedi.

'İZMİR'DEN ANTALYA'YA OTOYOL'

İzmir'e yapılan projeler hakkında da bilgiler veren Bakan Uraloğlu, İzmir'imize birçok proje kazandırdık. İlimizdeki bölünmüş yol uzunluğunu 430 kilometreden toplamda 966 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 367 kilometreden 985 kilometreye çıkardık. Yine İzmir çevreyolunu peyder pey bitirdik ve trafiğe açtık. Devamında Menemen- Aliağa- Çandarlı projesini faaliyete geçirdik. Bugün de keyifle seyahat etme imkanı bulduk. O projeyi Savaştepe üzerinden İzmir- İstanbul projesine bağlamayı da planlıyoruz. Çanakkale'de Asos ve Troya Tünelleri'ni hayata geçirdik ve ciddi bir kolaylık sağlamış olduk. Uygun finansman şartlarında o projeyi de konuşmuş olacağız. Otoyolu Aydın'a kadar götürmüştük. Şimdi Denizli tarafını inşallah bu sene sonunda, kalanını da önümüzdeki sene hizmete açacağız. Sadece Denizli'ye değil Antalya'ya kadar otoyolu uzatmayı planladık. Bu sayede Antalya'daki turizm hareketliliğinin önemli bölümünü de İzmir'e katkı sağlama adına gerçekleştirmiş olacağız diye konuştu.

'1.1 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Ankara- İzmir yüksek hızlı tren ile sağlanacak tasarrufu da aktaran Bakan Uraloğlu, Şimdi gözümüzü kapatalım. Size. 'İzmir- İstanbul yolunu 5 gün kapatıyoruz' diyeyim. Ne düşünürdünüz Buradan İstanbul'a 12 saatte giderdik. Şimdi yaklaşık 3.5 saatte gitmiş oluyoruz. İzmir bunu hakkediyor. Otoyolu yaptıktan sonra İzmir'in çevresinin de değiştiğini görüyorum. Sanayinin geliştiğini görüyorum. 12 organize sanayi bölgesinin olduğunu sevinçle görüyorum. Yine İzmir'e 2018 yılında Sabuncubeli Tüneli'nin kazandırdık. Ankara- İzmir YHT güzergahını yakın zamanda gezdim. İnşallah 2027 yılında orayı bitirmiş olacağız ve 3.5 saatlik bir seyahat süresi olacak. YHT konforuyla İzmir'imizi de kavuşturacağız. Günde 8 seferden hesaplarsak zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yıllık olarak yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK HIZLI TREN MEMNUNİYETİ'

Konuşmasına Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlayarak başlayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de hayata geçirilen projelerden memnuniyet duyduklarını söyledi. Özgener, Kentimizin ülkemiz içi bağlantılarının güçlendirilmesi açısından hayata geçen projelerden memnuniyet duyuyoruz. İzmir- İstanbul Otoyolu, İzmir'imize ulaşımı oldukça kolaylaştırdı. Bu projenin yanında yapım çalışmaları devam eden kentimizi Ankara'ya bağlayacak hızlı tren hattının ve kentimizi Antalya'ya bağlayacak ilk planda Aydın-Denizli Otoyolunun en kısa sürede bitirilmesi kentimize ve Ege Coğrafyasına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca yine kentimiz kuzeyinin canlanmasına büyük katkısı olan İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun Çanakkale Köprüsüne kadar uzatılması da kentimizin ve yine Ege Bölgesi illerinin kesintisiz bir şekilde Avrupa'ya bağlanmasında büyük katkı yapacaktır. 2028 yılında bitmesi planlanan İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattının bir yıl erken bitebileceği konusundaki açıklamanızdan büyük memnuniyet duyduk dedi.

'LİMANIN KAPASİTESİ ARTIRILMALI'

Alsancak Limanı'nın gerçek potansiyelinin hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Özgener, Bölgemize büyük güç verecek Çandarlı ve İzmir Alsancak Limanı'nın bir bütün olarak değerlendirilmesi, kentimizde bulunan limanların kapasitelerinin ve karayolu taşımacılığının verimliliğinin artırılması önem taşıyor. Bu noktada, İzmir Alsancak Limanı, ülkemizin en önemli ihracat ve ana limanlarından birisi olmasına rağmen gerçek potansiyelini hayata geçiremiyor. Yeni nesil gemilerin körfeze girişini teminen yaklaşım kanalının derinleştirilmesiyle (derin su yolunun oluşturulması) birlikte İzmir Alsancak Limanı'nın kapasitesinin artırılmasının, yanı sıra konteyner, ro-ro, ro-pax ve kruvaziyer fonksiyonları ile varlığını sürdürmesinin önem taşıdığını düşünüyoruz diye konuştu.

'KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Körfez Geçiş Projesini desteklediklerini belirten Özgener, Kentimizin kalkınması açısından önemli fırsatlar barındırdığına inandığımız ve yeşil ve mavinin aynı alanda buluştuğu İnciraltı'nın bir turizm merkezi olarak kentimize kazandırılması, özellikle termal, sağlık ve spor turizmi odağında 'iyi yaşam' temasıyla yatay mimari gözetilerek tekrar planlanması, imar planlarının kısa sürede yürürlüğe girmesi ve yatırımcıya sunulur hale getirilmesi konusunu önemsiyoruz. Bu sürecin ortak akıl ve sinerjiyle, kentimizin üst yararına olacak şekilde tasarlanabileceğine ve İzmir'in kurum, kuruluşları olarak ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planları yapılan İnciraltı'nın sağlık turizmine kazandırılması ve planda yer alan, çevre yollarını halka şeklinde saracak, İzmir'in kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak Körfez Geçiş Projesi'ni desteklediğimizi ve bir an önce hayata geçirilmesi temennisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özgener, Bakan Uraloğlu'na eski günlerdeki İzmir'in yer aldığı tablo hediye etti. (DHA)