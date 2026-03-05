Bakan Uraloğlu Çorum'da Konuştu: "Hızlı Tren Hattı Tamamlandığında Çorum-Ankara Arası 1 Saat 20 Dakika Olacak"

Erkan Karaca

(ÇORUM) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı tamamlandığında Çorum-Ankara arasının hızlı trenle 1 saat 20 dakika, Ankara-Samsun arasının ise 2 saat 30 dakika olacağını belirterek, hattın tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınabileceğini bildirdi. Uraloğlu, "Çorum ilk kez demiryolu ağına böylece bağlanacak. Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek" dedi.

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı'nın Çorum şantiyesinde çalışan işçilerle iftar yaptı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir çağ başlattıklarını, demiryolu uzunluğunu 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini bildirdi.

Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa, Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana, Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yatırımlarına devam edildiğini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ayrıca Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı projesi de gündemimizde. Saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra lojistik kapasitemizi katlayacak başka dev projelerimiz de hızla ilerliyor. Özellikle Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'yle yeni bir tarihi adımın eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek bu stratejik hat Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden devam edecek. Toplam 125 kilometre uzunluğundaki bu hattımız Marmaray üzerindeki yük ve yolcu trafiğini rahatlatacak, İstanbul'un iki büyük havalimanını ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlayacak. Uluslararası arenada büyük ilgi gören projemiz için 6 prestijli finans kuruluşuyla ön mutabakata varmış durumdayız. Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak bu anlaşma Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi unvanını da taşıyacak."

İhale ilanı geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına da başlamayı planlıyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıma kapasitesini elde etmiş olacağız. Hiç şüphesiz bu hattımız Asya ile Avrupa arasında demiryolu taşımacılığında yeni bir çağ açacak.

"Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, İstanbul'a ise 1 saat 15 dakikada ulaşım mümkün hale gelecek"

Diğer yandan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattında da artık geri sayıma başladık. Bursa-Osmaneli kesimindeki 106 kilometrelik bölümdeki kazı, dolgu ve tünel yapıları çalışmalarını tamamladık. Üst yapı çalışmalarında ise yüzde 90 seviyesine gelmiş durumdayız. İnşallah söz konusu kesimi bu yılın ikinci yarısında tamamlayarak Bursa'yı doğrudan İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattına bağlayacağız. Böylece Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, İstanbul'a ise 1 saat 15 dakikada ulaşım mümkün hale gelecek. Bandırma tarafında kalan kesimleri ise inşallah 2028 yılında hizmete açmayı planlıyoruz."

Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını destekleyecek yeni hatları da hayata geçirdiklerini belirterek, "Orta Koridor üzerinde ülkemize ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridoru'nu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu projemizi de başarıyla yolumuza devam ediyoruz. Çin-Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi'ndeki liman üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de uluslararası iş birliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi'yle ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz" dedi.

"Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak"

Uraloğlu, Çorum'da Türkiye'nin en önemli demiryolu projelerinden birinin tam kalbinde bulunduklarını ifade ederek, "Kırıkkale-Çorum-Samsun hattımız Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçiyor. Uzun yıllardır Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarımız vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Bu hatların devamındaki Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarımızın da yapım çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

Delice'den başlayarak Samsun'a da ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların 3 bin personel ve 850 makineyle sürdürüldüğünü bildiren Uraloğlu, bu etaptaki genel fiziki ilerlemenin yüzde 25'lere yaklaştığını bildirdi.

Uraloğlu, 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasındaki kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacağını belirterek, Çorum-Ankara arasının sadece 1 saat 20 dakika olacağını söyledi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca hattımızın devamındaki Çorum ile Samsun arasını da bu yıl yatırım programına aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, inşallah onun yapım ihalesini de yıl içerisinde gerçekleştirerek başlamayı düşünüyoruz. Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi sadece 2 buçuk saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınabilecek. Çorum ilk kez demiryolu ağına böylece bağlanacak. Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı da sağlanacaktır. Ayrıca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru İstanbul ve Çanakkale Boğazı üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir."

Kaynak: ANKA