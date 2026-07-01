Uraloğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüzde 80 fiziksel ilerleme sağladık

KUZEY Marmara Otoyolu Nakkaş- Başakşehir Kesimi şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bugün itibarıyla proje genelinde yüzde 80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağladık. Projemizin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak, TEM Otoyolu'nda trafiği rahatlatacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Trafikteki rahatlamayla birlikte zamandan 8,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki İstanbul'umuzu daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Nakkaş-Başakşehir Kesimi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti. Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'MARMARA OTOYOL RİNGİ'NİN TAMAMLANMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJEDİR'

Bakan Abdülkadir Uraloğlu, "Ülkemizin ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kalan kısmı olan Nakkaş-Başakşehir Kesimi, 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğundadır. Bilindiği üzere Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizde altyapı yatırımları alanında Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve işletilen en büyük projelerden biridir. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli karayolu yatırımlarındandır. Özellikle olası bir depremde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın diğer illerle ulaşımının sürdürülebilir olmasına yönelik alternatif güzergah olmasından Marmara Bölgesi'ndeki 'Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması açısından da çok önemli bir projedir" diye konuştu.

'ŞU ANDA MARMARA OTOYOL RİNGİNİN 925 KM'LİK KESİMİ TRAFİĞE HİZMET SUNUYOR'

Bakan Uraloğlu, "Şu anda Marmara Otoyol Ringinin 925 kilometrelik kesimi trafiğe hizmet sunuyor. Bir araya geldiğimiz Nakkaş Başakşehir Kesimiyle birlikte ringi Kınalı'dan Malkara'ya kadar uzatacak 127 kilometrelik Kınalı-Malkara Otoyolunda da çalışmalarımız sürüyor. Marmara Otoyol Ringini tamamlayacak son parça olan 136 kilometrelik Çanakkale-Savaştepe (Balıkesir) kesimini de önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Nakkaş-Başakşehir Kesimi yaklaşık 25 kilometresi ana gövde ve 20 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda. Proje güzergahı, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağından başlayarak doğu yönde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden yeni yaptığımız Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Şehir Hastanesi Kavşağıyla Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesine ulaşıyor. Başakşehir Sular Vadisini ise yine itme-sürme tekniğiyle yapılmış özel bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolunun Başakşehir Kavşağına bağlayarak son buluyor. Bunların yanında Bahçeşehir Kavşağından güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yolu ile de Ispartakule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul-Edirne Otoyoluna ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

'KÖPRÜYÜ 4 GELİŞ 4 GİDİŞ ŞERİTLİ OLACAK ŞEKİLDE 46 METRE TABLİYE GENİŞLİĞİYLE TASARLADIK'

Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 adet gergin eğik askılı köprü yani Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 9 köprü, 17 adet üstgeçit, 10 adet kutu kesit altgeçit ve 43 adet menfez ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceğiz. Bu kesimin hiç şüphesiz en önemli yapısı Sazlıdere Köprüsü'dür. Köprüyü 4 geliş 4 gidiş şeritli olacak şekilde 46 metre tabliye genişliğiyle tasarladık. 440 metre orta açıklık ve 210'ar metre yan açıklıklı olan köprümüz, 196 metre yüksekliğinde iki adet diamond yani elmas geometrisinde pilona sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam 860 metre uzunluğundaki köprümüz, 249 metre ve 509 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam bin 618 metrelik bir uzunluğa sahip olacak. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayan viyadüğü ise bölge halkının sosyal faaliyetlerine engel olmamak için belirttiğim üzere MSS yöntemiyle (Hareketli İskele Sistemi) ile inşa ediyoruz" dedi.

'ÇEVREYE ZARAR VEREN ARAÇLARIN KARBON EMİSYONUNU DA 32 BİN TON AZALTACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, "Bugün itibarıyla proje genelinde yüzde 80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağladık. Projemizin tamamlanmasıyla. Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak, TEM Otoyolu'nda trafiği rahatlatacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Proje güzergahı üzerinde yer alan Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya OSB ve İkitelli OSB'yi birbirlerine bağlayarak buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi de sağlayarak, sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunmuş olacağız. Trafikteki rahatlamayla birlikte zamandan 8,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu son olarak, "Kimsenin şüphesi olmasın ki İstanbul'umuzu daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı