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Bakan Uraloğlu, AB Komiseri Kos ile Orta Koridor'u Görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Brüksel'de bir araya gelerek Orta Koridor ve Türkiye-AB iş birliğini görüştü.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Orta Koridor'un bölgesel bağlantısallığa sağlayacağı katkılar ile Türkiye-AB iş birliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Küresel ticaret ağlarının yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un stratejik önemine dikkat çektiklerini ifade eden Uraloğlu, koridorun bölgesel istikrara katkılarını da değerlendirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'nin güçlü ulaştırma altyapısıyla Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallığın geleceğinde belirleyici rol oynamayı sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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