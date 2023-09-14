BAKAN TUNÇ AP RAPORU KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Bakan Tunç, deprem sonrası 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması için çalışıldığını ifade ederek, Bugün burada deprem bölgelerinde yaşanılan sorunları ele aldık. Deprem bölgesinde arazide karşılaşılan problemlerin ortaya konulması ve çözüm önerileriyle ilgili yargı mensuplarımızın da katıldığı bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay çok önemli, iki gün sürecek ve buradan çıkan sonuçlar yol gösterici olacak. 6 Şubat depremleri dünyanın en büyük depremi. Tarihte görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldık. 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için ülke olarak seferber olduk. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Cumhurbaşkanımız her kabine toplantısında depremin yaralarının sarılması için çalışmamız gerektiğini söylüyor diye konuştu.

AK Parti'nin 21 yıllık başarısının ardında milletin kendisinin olduğunu dile getiren Tunç, AK Parti 21 yıllık iktidarı döneminde tarihe geçen başarılara imza attı. Dünya siyasi tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde görülmemiş başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdik. Milletimiz, önüne konulan her sandıkta AK Parti dedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ve Cumhur İttifakı dedi. Tarihe geçen bir başarı sağladık. Bu başarı milletindir dedi.

'BU GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞÜMÜZ DURMAYACAK'

Tunç, şöyle konuştu Vesayetçi anlayışların yükseldiği, 28 Şubatların yaşandığı, 1,5 senede bir iktidarın değiştiği o karanlık günlerden çıkış yolu AK Parti ile oldu. AK Parti'nin ışığını 21 yıl boyunca söndürmek isteyenler oldu ama milletimiz buna izin vermedi. AK Parti'nin 81 ilin tüm ilçelerinde, köylerinde eserleri var. Türkiye fiziki kalkınmada, ekonomik kalkınmada 21 yılda çok mesafe kat etti. Diğer yandan demokrasimizi de güçlendirdik. Hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Hayal edilemeyen özgürlükler yolu açıldı. Bu yürüyüş durmayacak. Milletin refahı ve özgürlüğü için demokrasi çıtasının yükselmesi için mücadelemiz devam edecek. İstikrarlı kalkınma hamlemiz sürecek. Savunma sanayisinde dışa bağımlı olmayan güçlü bir ülke olacağız. Türkiye'yi terörden arınmış, şiddetten arınmış, terörün her türlüsünden arındırarak yolumuza devam edeceğiz. Önce e muhtıra dediler, sonra gezi olayları, sonra 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi, sonra FETÖ hain darbe girişimi. (DHA)